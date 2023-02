Justitie ziet in De Mos dé spil in crimineel netwerk: ‘Hij werkte wensenlijst van ondernemers af’

Bouwvakker overlijdt bij werkzaamhe­den op bouwter­rein, aannemer Stebru ‘diep geschokt en verdrietig’

Bij werkzaamheden in de Saturnusstraat is maandag een bouwvakker om het leven gekomen. Het ongeluk deed zich voor rond 08.00 uur in de ochtend. Hoewel ambulances snel ter plaatse waren, mocht hulp niet meer baten. De man overleed direct aan zijn verwondingen.

