Jutter Jurrien verlaat Haags strand voor eilandzand

De dag na de steekpar­tij in Haagse Grote Markt­straat: ‘Je zag honderden mensen rennen en schreeuwen’

16:47 De rust keerde vandaag terug in de Grote Marktstraat in Den Haag waar gisteravond grote consternatie was na een steekpartij waarbij drie tieners gewond raakten. De aanwezigheid van buitenlandse media verraadde nog wel dat er iets heftigs was gebeurd. Volgens Jan Vermolen, eigenaar van de oliebollenkraam in de straat, was het voor vele mensen wel beangstigend. ,,Je zag honderden mensen rennen en schreeuwen.”