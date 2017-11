Juwelier Steltman mag zich hofleverancier noemen

Juwelier, edelsmid en sieradenontwerper Johannes Steltman opende in 1917 zijn winkel in Den Haag. Zijn ontwerpen, gemaakt in het eigen atelier, gaan vanaf dan al snel de hele wereld over. Sinds 1977 zwaait Fred Brom de scepter over de winkel en met zijn zonen werkend in het bedrijf lijkt de toekomst ook voor de komende decennia gewaarborgd te zijn. Het bedrijf al sieraden aan zes generaties oranje.