Juwelierrovers op heterdaad betrapt: Haagse mannen opgepakt voor serie inbraken in hele land

De politie hield in de nacht van dinsdag op woensdag rond 03.30 uur vier van de vijf verdachten aan in Gorinchem. Zij werden op heterdaad betrapt toen zij bezig waren met een kraak bij een juwelier aan de Gasthuisstraat. ,,Bij de juwelier was al een raam ingeslagen en de verdachten stonden binnen in de zaak”, meldt de politie vandaag. ,,Een vijfde verdachte werd enkele uren later in Den Haag aangehouden.”