K-pop fans verzamelen! BTS Army welkom in Grote Marktstraat

K-pop staat voor Koreaanse popmuziek en wordt steeds populairder in Nederland. Een van de bands die hiermee zichtbaar doorbreekt is BTS, ook bekend als Bangtan Boys. Met hun hit Fake Love waren zij de hoogste binnenkomer in de global top40. Op 13 oktober geven zij een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Binnen een mum van tijd was het uitverkocht.



Den Haag staat aankomende zaterdag vanaf 14.00 uur klaar voor de BTS Army – zoals de fans zich noemen. Zij zijn welkom in de winkel van T-Mobile aan de Grote Marktstraat, waar een groots Koreaans feestje wordt gevierd. Een dj draait de beste BTS hits en in een photobooth kun je foto’s maken in ‘BTS stijl’. Daarnaast organiseert de BTS Army ook een flashmob in de winkelstraat, uiteraard op muziek van de boyband.



