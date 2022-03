Kaag-docu kon vlak voor verkiezingen niet, ‘Momentum’ nu wel: ‘Het is niet te vergelijken’

De documentaire Sigrid Kaag: Van Beirut tot Binnenhof deed vorig jaar veel stof opwaaien. Vanwege de discussie over hoeveel invloed het team van Kaag op de inhoud had en de vraag of er een veiligheidsgordel in beeld moest worden gemonteerd, maar ook vanwege de timing van de uitzending. De VPRO zond het programma tien weken voor de Tweede Kamer-verkiezingen uit. Later erkende de omroep tegen NRC dat er meer tijd tussen had moeten zitten.