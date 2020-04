Kaapseplein in Den Haag afgesloten na massaal overtreden van coronamaatregelen

Video Voetbal­ster Mandy van den Berg zit in quarantai­ne in Spanje: ‘Alleen naar de supermarkt als de koelkast leeg is’

15:22 De Naaldwijkse topvoetbalster Mandy van den Berg (29) is in ‘coronabrandhaard’ Spanje veroordeeld tot haar appartement. ,,Omdat er in Nederland nog wel enige vrijheid is, gaan mensen de grenzen opzoeken.”