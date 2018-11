Kaarten voor Politie Den Haag Exclusief in één dag uitverkocht

Het is alweer de vierde editie van Politie Den Haag Exclusief. De moordzaak waar het deze keer over gaat wordt in gang gezet op vrijdag 8 februari 2013, als twee kinderen Hagenaar Rini van Setten dood aantreffen op de Lekdijk-West in Bergambacht. Uit onderzoek van de recherche blijkt dat hij in Den Haag is vermoord. Er gaan geruchten dat de man is gemarteld en verminkt, maar dat klopt niet. Volgens het OM is hij door één schotwond in zijn hoofd om het leven gekomen.