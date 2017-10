Kaartjes inkijkje politie binnen 24 uur uitverkocht

Video ‘In de ring is het zij of ik’

13:21 Je kan haar tegenkomen in een jurkje met hakken eronder, maar het liefst loopt Imani Blokpoel (15) uit Wassenaar in haar kickbokskleding. Blokpoel is afgelopen weekend wereldkampioen kickboksen en Muay Thai geworden tijdens de wereldkampioenschappen in Duitsland.