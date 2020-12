Kalian en Fay zagen elkaar voor het eerst op roltrap in bioscoop: ‘Als ik haar kan krijgen dacht ik, dan ben ik klaar’

Virus zorgt voor sociaal ongemak en schaamte: ‘Als wij corona krijgen, hebben we het van jullie’

8:32 Elke dag krijgen duizenden Nederlanders te horen dat ze besmet zijn met het coronavirus. Ze lopen het op via hun partner, op een stiekem feestje of doodgewoon tijdens het boodschappen doen in de supermarkt. Toch leidt het tot sociaal ongemak, een stigma of schaamte.