Kamer huren? In deze stad stijgen de prijzen het meest

Den Haag wordt gevolgd door Amsterdam (5,1 procent) en Utrecht (3,6 procent). Even dacht men dat de pandemie de huurprijzen zou doen dalen, maar de huren zijn zelfs weer terug op hetzelfde niveau als voor corona. ,,Er is dringend behoefte aan beter toegankelijke huisvesting voor studenten en young professionals, vooral in de steden die aantrekkelijk zijn voor internationals”, zegt Djordy Seelmann van HousingAnywhere.

Ook de huurprijs van een appartement is relatief hoog in Den Haag. Voor een gemiddeld appartement moet 1272 euro per maand worden betaald. Voor een ‘gewone’ kamer in de stad is men gemiddeld 586 euro kwijt.