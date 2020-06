Kamercommissie ziet sleutelrol As Soennah in verbreiding salafisme in Nederland

De Haagse As Soennah-moskee speelde een sleutelrol in de verspreiding van het salafisme in Nederland, een zeer orthodoxe stroming binnen de islam. Dat deze intolerante uitleg van de islam het afgelopen decennium zo snel is gegroeid, is mede te danken aan Nederlands sprekende imams die in de Haagse moskee zijn opgeleid.