Kamers in rap tempo duurder

Amsterdam spant de kroon. Daar zijn kamerbewoners intussen 571 euro per maand kwijt. En dan maar hopen dat ze de keuken en badkamer met niet al te veel lotgenoten hoeven te delen. Maar ook in Den Haag (nu 436 euro) en Delft (369 euro) betalen studenten steeds meer voor hun woongenot.



De prijsstijging is het directe gevolg van de oververhitte woningmarkt in heel Nederland. Doordat starters steeds moeilijker een volwaardige woning kunnen kopen of huren, blijven twintigers vaak langer in hun studentenkamer wonen dan ze zouden willen. En daarmee verstoppen zij weer de markt voor nieuwe lichtingen studenten.