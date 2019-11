Kamerverhuur in Den Haag wordt nauwelijks gescreend op witwassen

Column Wat moet je met zo’n mafklapper met verstande­lij­ke vermogens van een pasgeboren paarden­vlieg?

6:15 Komt-ie wel of komt-ie niet? En heeft hij zijn grote boek bij zich? Ik heb het hier niet over Sinterklaas, maar over een andere baard met schimmel: meneer Al-Mutawa uit Koeweit. Er komt een sjeik naar Noordwijk.