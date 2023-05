Kampioenen! Fakkelzee voor jongens van ‘het gekke kleine cluppie’ en alcoholvrije champagne bij Die Haghe

De baby’s vliegen Linda (31) om de oren, maar zelf voelt ze die ‘kriebel’ niet: ‘Moet ik dat hebben?’

Huisje, boompje, baby. Het krijgen van kinderen leek jarenlang vanzelfsprekend, maar wat als je geen moeder of vader wilt worden, of twijfelt? Linda van Laar (31) uit Den Haag worstelt al langer met het ontbreken van haar kinderwens. Ze lijkt niet de enige. In Nederland neemt het aantal kinderen per persoon af, zegt demograaf Jan Latten. ‘Het is geen moetje meer.’