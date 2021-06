Kan Den Haag de Gouden Koets terugfluiten?

column Wij zijn als de paarden voor de Gouden Koets: onrust dient zo veel mogelijk vermeden te worden

11 juni En zo geschiedde dat, in het jaar 2021, in de nacht van 9 op 10 juni, de Gouden Koets met de staart tussen de benen wegdroop uit Den Haag - om nimmer terug te keren. Diep in het donker, als een dief in de nacht. Geen Prinsjesdag zonder Gouden Koets. Dat leidt lekker af. Prinsjesdag is de jaarlijkse fopspeen van de regering. De bevolking dient koest te worden gehouden.