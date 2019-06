Kan één klagende buurman een muziekcafé te gronde richten?

,,Ik mag tijdens concerten in het café 76 decibel geluid produceren", leest kroegbaas Hans Borrias van de Pancho Bar voor uit de vergunning. Sinds de gemeente de afgelopen maanden een paar keer langskwam om te controleren, heeft hij bij het podium een geluidsmeter opgehangen.



Nu op het eind van de middag de eerste biertjes zijn weggewerkt door de kleine twintig bezoekers in de bar en de stemming stijgt, springt de meter al steeds boven de 80 dB. En dan wordt er niet eens livemuziek gespeeld, er draait alleen een cd met rustige popmuziek op de achtergrond. Maar zelfs tussen twee liedjes in gaat door de borrelpraat de decibelmeter al naar 85. ,,Het gekke is: dat is helemaal geen probleem. Zolang er geen versterkte muziek is, kan ik hier net zoveel lawaai maken als ik wil. Als hier bij wijze van spreken elke avond een fanfareorkest staat te blazen, is er niets aan de hand. Maar zodra een singer-songwriter door een microfoon een rustig liedje zingt, is 76 dB het maximum. En daar word ik nu op gepakt.”



En hoe. Begin mei liet de Omgevingsdienst Haaglanden beslag leggen op zijn spullen, omdat hij een boete weigert te betalen. Blijft hij dat doen, dan worden de spullen geveild.