Kan een kroket je vleugels geven?

Een banaan. Tja... Bestaat er een lekkere kroket die Kramer wél had kunnen eten? Als iemand dat weet, is het tv-kok Pierre Wind (van onder meer de dropsoep en recent de groentekoffie). ,,Ongezonde kroketten bestaan niet'', begint hij. ,,Maar dan wel binnen een normaal voedingspatroon. Dan af en toe een kroket? Moet kunnen. Ik vraag me trouwens af: zou Kramer geschorst zijn als het een broodje kaas was. Kroket heeft de naam, maar kaas is net zo slecht.''



Maar Pierre geeft Kramer weinig hoop. ,,Voor een topsporter? Ik zou een kroket niet aanraden. En zéker niet vlak voor of tijdens een wedstrijd. Dan is alles wat je eet slecht, want je lichaam krijgt de tijd niet om het te verbranden. Zélfs als je de hele dag niks hebt gegeten, helpt een kroket niks, want je hele voedingspatroon voor de wedstrijd is allang verpest.''