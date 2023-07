Kan fietsroute over Sijtwendetunnel zorgen voor minder verkeersoverlast rond Mall of the Netherlands?

‘Levensge­vaar­lijk’ fietspad naar Mall of the Nether­lands houdt Leidschen­dam in zijn greep

Fietsend naar de Mall of the Netherlands? Houd je stuur maar even stevig vast. De tegels van het fietspad liggen uit elkaar, in de geulen verdwijnt gemakkelijk een band. Voor Leidschendam is het het zoveelste hoofdstuk in een dik boek aan fietspadproblematiek. ‘Sommigen zeggen dat ze niet eens meer met de fiets de weg op durven’.