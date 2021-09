Kan je met een tractor de Apenrots op? Ik vermoed dat wij binnenkort het antwoord op die vraag krijgen

ColumnActivisten van Greenpeace vroegen gisteren aandacht en klauterden daartoe de Apenrots op. Prima, een Apenrots is er om te beklimmen. Wat zorgt voor beklemming is het gemak waarmee dit ging. Is het gebouw werkelijk zo belabberd beveiligd dat het hart van de democratie zó eenvoudig in realtime te hacken is?