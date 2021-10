Kan zomaar iedereen een school oprichten?

Op deze school loopt een jongen in een rok en niemand lacht hem uit: ‘Bij ons is iedereen gelijk, wie het, hij of zij ook is’

11 oktober Op gymnasium Novum in Voorburg voelen de 800 leerlingen zich zo veilig en geaccepteerd dat niemand ervan opkijkt dat een jongen sinds kort in een rok loopt en twee meisjes met elkaar zoenen in de gang. Dat is uitzonderlijk, zeker omdat de leerlingen zelf zorgen voor zo’n veilige sfeer waarin je kan zijn wie je bent.