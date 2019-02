Kankerpatiënten vereeuwigd: ‘Kanker betekent niet het eind’

Wanneer kreeg u te horen dat u kanker had?

,,In november 2015. Ik hoestte al een tijdje, maar ik dacht dat dit kwam doordat ik veel rookte. Toen er op een dag een beetje bloed meekwam, begon ik me toch zorgen te maken. Na wat onderzoek kreeg ik van de longarts te horen dat ik een behoorlijke vlek op mijn long had.”



Hoe reageerde u?



,,Ik ben in huilen uitgebarsten. Het was alsof de grond onder mijn voeten weg zakte. Ik zat daar met mijn vrouw op de tweede etage van het ziekenhuis. Ik kon het gesprek niet afmaken, dat moest zij voor mij doen. Toen ik mijn dochters het nieuws vertelde, deden we het nog eens dunnetjes over.”



Wanneer kreeg u te horen dat het weg was?

,,Zo’n drie maanden na de operatie. Je bent nooit helemaal ‘schoon’, maar sindsdien gaat het goed. Dat is nu drie jaar geleden. Ik sta nog steeds onder controle, maar ik hoef steeds minder vaak langs te komen. We zijn ook met zijn allen gestopt met roken, misschien helpt dat.”’



U staat met ontbloot bovenlijf op de foto. Was dat spannend?

,,Nee, eigenlijk niet. Ik schrok wel toen de foto klaar was. Dat was heel confronterend.”



Wat hoopt u dat nieuwe patiënten leren van deze expositie?

,,Als je het te horen krijgt, dan stort je wereld in. Je kan bij de pakken neer gaan zitten, maar het hoeft niet het eind te betekenen. Niet iedereen overlijdt, er overleven ook een heleboel mensen.”



