'Kanopolo past als kijksport op de Spelen'

Volvo Ocean RaceIn het beachstadion in Scheveningen ligt tijdens de week van de Volvo Ocean Race geen zand, maar water. Daarin kan jeugd kennismaken met kanopolo. Robin Kassai, speler van Jong Oranje, is een van de instructeurs.

Kanopolo is een onbekende sport. Hoe ben jij ermee in aanraking gekomen?

,,Ik handbalde, maar raakte flink geblesseerd aan mijn knie. Dus zocht ik een andere teamsport, waarbij mijn knieën niet zouden worden belast. Een vriendin van een klasgenoot deed het en toen ben ik een keer gaan kijken."

Het is een heel kleine sport. Komt iedereen automatisch in Jong Oranje?

,,Haha, nee. Je moet echt wel je best er voor doen. Van de 70 kanoclubs in Nederland hebben er 25 een afdeling kanopolo."

Met hoeveel mensen zit je in een team?

,,Je speelt in een wedstrijd vijf tegen vijf. Elk team heeft drie wissels. De doeltjes hangen op twee meter hoogte."

Het beachstadion is hier een prachtige plek om je sport te promoten?

,,We zijn blij dat we hier van het Watersportverbond onderdeel van Optimist on Tour mogen zijn. De kinderen die hebben meegedaan, zijn enthousiast."

Dus kanopolo moet Olympisch worden?

,,Dat zou prachtig zijn. Ik denk dat het als kijksport goed op de Spelen zou passen. Het is spektakel, de spelers vliegen tegen elkaar aan, gaan over elkaar heen."

Staan er nog belangrijke wedstrijden op het programma?

,,Ja zeker! Eind volgende maand het WK in Canada. We zijn een crowdfunding gestart om het te bekostigen. Alle hulp is welkom."