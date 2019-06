Kans op Decathlon in Forepark slinkt verder, na vijf jaar gesteggel volgt half juli definitief besluit

Eind juni zal Gedeputeerde Staten dit voornemen bespreken met Provinciale Staten, waarna zij begin juli het definitieve besluit zal nemen.

De vraag of de Franse sportgigant Decathlon zich op het Forepark in Den Haag mag vestigen, speelt al sinds 2014. De gemeente Den Haag is vóór de komst van het bedrijf, met name vanwege de werkgelegenheid. De sportzaak zou de stad 300 nieuwe banen opleveren. Zuid-Holland is tegen, omdat detailhandel wat haar betreft in de stad thuishoort.

Ontheffing

De gemeente heeft vijf jaar geleden ontheffing aangevraagd voor de betreffende locatie. De provincie heeft die ontheffingen niet verleend omdat ze vindt dat er geen sprake is van bijzondere omstandigheden om van het beleid af te wijken. Zuid-Holland vindt dat detailhandel in bestaande winkelgebieden gevestigd moet worden, en niet aan de rand. Op deze wijze blijven centra compact en levendig en wordt leegstand voorkomen, zo luidt het argument.

Uitzonderingen zijn er voor winkels die producten verkopen die niet goed inpasbaar zijn in de centra, bijvoorbeeld auto's of meubels. Volgens de gemeente is dat laatste ook het geval voor het winkelconcept van Decathlon. Daarom ging ze in maart beroep bij de Raad van State om het besluit van de provincie ongedaan te laten maken.

Skatebaan

De Raad van State heeft de provincie in maart opgedragen beter te onderbouwen waarom zij geen ontheffing verleend heeft. Het detailhandelsbeleid van de provincie is volgens de Raad van State in orde, maar de provincie moest volgens Europese regels nadrukkelijker uitleggen dat de weigering een zinvolle bijdrage levert aan de doelstellingen van het detailhandelsbeleid.

Gedeputeerde Staten neemt na een heroverweging in de eerste helft van juli een definitief besluit, nadat zij hun voornemen met Provinciale Staten heeft besproken. Decathlon wil bij de grootschalige vestiging in het Forepark, vlakbij het ADO-stadion, ook sportfaciliteiten aanleggen, zoals een skatebaan en tennisvelden.