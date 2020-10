Kansarme allochtonen veroorzaken woningtekort, vindt ook VVD: ‘Dit is racisme!’ menen tegenstanders

Kansarme allochtonen zijn de oorzaak van het woningtekort in Den Haag. Dat vinden politieke partijen VVD, Groep de Mos en PVV. Deze lokale partijen dienden gisteravond tijdens de raadsvergadering een motie in om de bevolkingsgroei aan te pakken. Politieke tegenstanders zijn gechoqueerd.

‘De Haagse woningnood wordt veroorzaakt door een enorme bevolkingsgroei van voornamelijk (kansarme) allochtonen’, stelt Sebastian Kruis van de PVV in zijn motie en eiste dat ‘het tegengaan van bevolkingsgroei doelstelling van beleid zou worden gemaakt.’

De motie, die werd ingediend door de PVV tijdens een debat over het toekomstige woonbeleid in de stad, werd slechts gesteund door Groep de Mos en VVD. Jan Pronk van de VVD steunde de motie omdat de groei van de stad hem zorgen baart. ,,Het knelt in de stad”, beargumenteerde hij zijn steun aan de motie.

De motie heeft het niet gehaald en kreeg al bij voorbaat geen steun door het college. ,,Deze motie vinden wij onacceptabel”, zei wethouder Martijn Balster van wonen. ,,We gaan geen hek om de stad zetten. We willen een plek voor iedereen creëren.”

Quote Een woningnood die je zelf veroor­zaakt afschuiven op mensen met een migratie­ach­ter­grond! Serpil Ates, GroenLinks

‘Openlijk racisme’

Maar ook andere politieke tegenstanders zagen de motie en de stemming met lede ogen aan. GroenLinks-politica Serpil Ates is gechoqueerd en opent de aanval op collegepartij VVD. ,,Ik vraag mij af hoeveel de VVD eigenlijk nog weet over Den Haag? 54 procent van de Haagse populatie en 70 procent van de jongeren hebben een migratieachtergrond. Hoe hebben deze mensen zich sinds gisteravond gevoeld?” laat zij aan deze site weten.

Ze vervolgt: ,,De VVD kiest Hagenaars met een migratieachtergrond als zoveelste zondebok voor een probleem dat ze zelf hebben veroorzaakt. Dankzij tien jaar VVD-beleid zijn Haagse woningen onbetaalbaar en hebben we een verdubbeling van het aantal daklozen. Hiermee zijn ze dus aan het radicaliseren om Hagenaars af te leiden van de echte oorzaken. We moeten dit eerlijk durven benoemen: dit is openlijk racisme. Een woningnood die je zelf veroorzaakt afschuiven op mensen met een migratieachtergrond!”

Quote Een ijzige rechtse wind steekt op in onze stad Arjen Kapteijns, GroenLinks

‘Rechtse wind’

GroenLinks-collega Arjen Kapteijns steunt Ates via Twitter: ,,Een ‘fact free’-PVV-motie die bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet haalt bijna een meerderheid. Een ijzige rechtse wind steekt op in onze stad. De verkiezingen van ‘21 en ‘22 worden belangrijker dan ooit.” Ook Hanneke van der Werff van D66 ziet een ‘verschuiving naar lelijk-rechts voor de VVD’. ,,Ze stemden voor deze ‘minder, minder’-motie van de PVV. Benieuwd wat de Haagse VVD-kiezer hiervan vindt.”

HSP’er Fatima Faïd is verbolgen over het ‘racisme’ dat zij terugleest in de motie. ,,Wakker worden als POC (person of color, red.)-moeder in de stad van vrede en recht waar naast de gebruikelijke racistisch partijen, deze motie gisteravond gesteund werd door de VVD... Echt next level.” PvdA-raadslid Janneke Holman noemde de motie ‘drek’.

