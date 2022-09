Kanshebber voor woord van het jaar: verdwijnstudenten

Meer Dalmatiërs na nieuwe film: Dierenambu­lan­ce ziet in vijftig jaar tijd de veranderin­gen

Met uitgerekend een besteleend begon in 1972 de Dierenambulance & Hospitaal Den Haag. Vijftig jaar later zijn er vijf dierenambulances die 18.000 ritten per jaar rijden. Medewerkers en vrijwilligers weten inmiddels als hun broekzak hoe de seizoenen verlopen en wanneer het het drukst is.

