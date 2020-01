Kantoor aan Waldorpstraat vult zich met rook door brand in technische ruimte

De rook was afkomstig van een brand in de technische ruimte van het bedrijf. Het pand is snel ontruimd door de bhv’ers en de omgeving werd tijdelijk afgezet met linten. ,,Het gaat om een brand in een van de bedrijven die gevestigd is in het pand dat met glazenwanden en atriums aan elkaar verbonden is”, legt de brandweerwoordvoerder uit. ,,Alleen het getroffen kantoor is ontruimd en in nabijgelegen panden hebben we metingen verricht.”