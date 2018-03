Kantoor overleden advocaat Ad Westendorp overgenomen

,,De afgelopen tijd is alles op alles gezet om zijn kantoor Westendorp & Partners door te laten lopen en dat is dan ook gelukt. Nu de naamdrager van Westendorp & Partners Advocaten er niet meer is, zal het kantoor in de huidige vorm worden opgeheven," luidt het bericht op Facebook.

Één van de advocaten, Peter Spaargaren, is persoonlijk door de dochters van meneer Westendorp gevraagd het kantoor over te nemen. ,,Het is een hele eer," laat hij weten. De advocaten van VIER hebben jarenlang met Westendorp samengewerkt en kennen de klanten goed.

Ook Tosca Gayral, de vaste secretaresse van Westendorp & Partners, verhuist mee. Zij is zesentwintig jaar lang het vaste aanspreekpunt geweest voor de klanten van het bureau.

Geliefd

Ad Westendorp begon in 1984 zijn praktijk. Een van de eersten die zich specialiseerden in het strafrecht. In het begin kruimeldieven, verslaafden, drugsdealertjes. Steeds werden de zaken ietsje groter. Zijn eerste geruchtmakende zaak was die tegen Eef Hoos gevoerd werd. Iedereen die het niet met de Haagse Al Capone eens was, kon rekenen op een bom. De 'stoeptegelmoord' waar hij een van de verdachten bijstond, is standaard lesmateriaal. Ad Westendorp was een geliefde advocaat.