Kantoorklerken van verpleeghuizen gaan deze zomer werkvloer op en vullen gaten in roosters

Dat is geen sinecure, merkt hij op dinsdagmiddag voor hij op pad gaat met Tonnie en Jeanette, twee bewoners van het gloednieuwe verpleeghuis Zeewinde aan de Nieuwe Parklaan in Scheveningen. Daar zijn twee verpleegafdelingen voor mensen met dementie. Het huis is nu een halfjaar open en ligt pal naast het prachtige Westbroekpark en Klein Zwitserland.



Het liefst was hij een wandeling gaan maken, maar het regent zo hard dat het een kopje koffie in het restaurant beneden wordt. ,,Waarom moeten we met vreemde mannen mee”, giebelt Tonnie (95). Als Dick antwoordt dat hij zich hiervoor als vrijwilliger heeft opgegeven, maakt dat de situatie er niet beter op. Jeanette vindt het wel gezellig. ,,Het is toch leuk om zo in de aandacht te staan.” Tonnie: ,,Van vreemde mannen?”