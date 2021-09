Kapitein Jack neemt vishandel Keus over, straks genieten van de Jacksalon in Hollands Spoor

Druk van buitenaf dwingt Westland tot actie bij huisves­ting arbeidsmi­gran­ten

24 september De aangekondigde bouw van een wooncomplex met 688 bedden voor arbeidsmigranten in De Lier komt bepaald niet uit de lucht vallen. De gemeente Westland staat onder zware druk van omliggende gemeenten, die steeds grotere problemen ondervinden bij het huisvesten van de arbeidsmigranten die hun geld in de kassen verdienen. In diverse oude wijken in Rotterdam en Den Haag is de situatie inmiddels onhoudbaar geworden. Westland moet gaan leveren, is de boodschap.