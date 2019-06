Kapitein Jan Rebel vaart tijdens Sail op Scheveningen: ‘Op een schip heb je zóveel vrijheid’

Met Jan Rebel (56) heeft de driemaster schoener een kapitein die aan het stereotype voldoet. Muts op zijn hoofd, peuk in zijn mondhoek, met olie besmeurde laarzen tot kniehoogte en een trui met een logo van 'Cabo Verde'. Een overblijfsel van een van zijn reizen naar Kaapverdië. Ook de Noordpool kon de Reeuwijker al van zijn lijst met bestemmingen afstrepen. ,,Maar zo zie ik er alleen uit ­bij onderhoud aan het schip, tijdens reizen ga ik in het net.''

Rebel runde meer dan twintig jaar diverse horecazaken en besloot het op zijn 50ste letterlijk over een andere boeg te gooien. Hij werkte zich na de zeevaartschool in Enkhuizen van kok, matroos en stuurman op tot kapitein van de Flying Dutchman, die voor de Schotse kust voer. Sinds 1 januari van dit jaar voert hij het gezag op de Minerva. ,,Ik heb in Scheveningen jarenlang aan wedstrijdzeilen gedaan. Op een schip heb je zóveel vrijheid, het was een droom om hier mijn werk van te maken'', aldus Rebel, die in de zes maanden dat de Minerva buiten gebruik is op andere schepen vaart.



Net als veel tallships vaart de Minerva voor dagtochten van evenement naar evenement. Onlangs was de driemaster vier dagen aanwezig bij het evenement 'Oostende voor Anker'. Daarna zeilde ze via een tussenstop in Scheveningen naar IJmuiden om een excursie naar een windmolenpark te faciliteren. In de Haagse thuishaven vertelt de bemanning van de Minerva over het reilen en ­zeilen op het schip.