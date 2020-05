Kapper Ap: ‘Ik heb de lockdown overleefd, eindelijk mag ik weer open’

Ap Israël (59) schenkt de champagneglazen nog maar eens vol. Of wat er van over is. Er kwamen al veel klanten langs om hem geluk te wensen.

Hij valt even stil. Voor het eerst. ,,Ik zat net hier even in mijn eentje in de zaak. Dacht: ik heb een mooi bedrijf waar ik 24 jaar hard voor heb gewerkt. Ik ben blij dat ik door mag gaan. En ongeschonden uit de strijd ben gekomen. Ook qua gezondheid.” Dan met een knipoog: ,,Daar mag best nog een keer op gedronken worden!”