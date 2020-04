Kapper vervolgd voor koolmonoxidedrama waarbij 38-jarige Radoslaw om het leven kwam

Na zwaar ongeluk vorige week: Barbie uit ‘Oh Oh Cherso’ is opnieuw zwanger

20:53 Na het heftige ongeluk van Samantha de Jong (30) - Barbie uit ‘Oh Oh Cherso’ - afgelopen week, is er nu positief nieuws over de realityster. Ze poseert samen met haar vriend Gerrit voor het Nederlandse magazine Story om te laten zien dat ze zwanger is. Vanavond bevestigt ze dit ook op Instagram.