Kappers en sportscholen weer open: ‘We zijn dolblij, mensen hebben dit nodig’

Ondernemers zijn druk in de weer, want vanaf vandaag zijn sportscholen, kappers en andere zaken met contactberoepen weer open. De opluchting om de versoepelingen zijn voelbaar in de Haagse Fahrenheitstraat. ,,Het draait uiteindelijk allemaal om gezelligheid, toch?”

Het is een drukte van jewelste bij Kapsalon ‘Bij Kees’: de telefoon staat roodgloeiend, al sinds de versoepelingen donderdagmiddag bekend werden. Eigenaar Kees (60) ziet met een blij hart de agenda volgeboekt worden. Want zijn klanten, die heeft hij het allermeest gemist. ,,Ik ben dolblij, zoals elke kapper, denk ik”, lacht hij. ,,Ik vind het heerlijk om weer aan de slag te kunnen, mijn ding te doen. Als kapper breng je ook gezelligheid en plezier naar mensen. Dat heeft de afgelopen tijd allemaal niet gekund. Weet je wel hoe belangrijk dat is?”

Financieel

De versoepelingen gelden voor sportscholen en contactberoepen zoals kappers en schoonheidssalons. Detailwinkels gaan weer open tot 17.00 uur. Kapsalon 'Bij Kees’, waar Kees al meer dan vijfentwintig jaar werkt met zijn twee collega’s, draait dan ook om ‘een feestje’. Dat dat wegviel, vond hij het zwaarst: ,,Mensen missen veel meer dan alleen een knipbeurt. Ze komen hier ook voor een persoonlijk momentje, dan zet ik de kaasjes op tafel, roken ze een sigaretje.” En dat is nou juist wat veel kleine ondernemers echt hebben gemist, denkt Kees. ,,En natuurlijk, het is financieel ook niet te doen, die lockdowns. Ik heb 2 personeelsleden, en ik kreeg daar 1000 euro steun voor. Daar je moet je dan twee man van betalen, dat kan niet. Ik heb het geluk dat mijn partner een inkomen had, want als ik alleen was, dan was mijn kop eraf.”

Het is nog niet voor iedereen zeker wat de versoepelingen betekenen: de Haagse aikidoschool Heiwakan moet voor nu nog even met de vingers gekruist de details van de versoepelingen afwachten: ,,Wij doen natuurlijk aan aikido, dat is een contactsport”, vertelt de eigenaar. ,,En daar is nog minder over bekend dan over sportscholen, dus we hopen op het beste. Het zou heel fijn zijn om weer open te mogen.”

Quote We hebben ons eigenlijk in de dagen ervoor al voorbereid, mócht het open kunnen Medewerkers Knetemann Quality Fitness

Dat geldt niet voor Knetemann Quality Fitness, die in de aangrenzende Cederstraat ligt. ,,We hebben er ontzettend veel zin in”, laat een werkneemster weten. ,,We hebben ons eigenlijk in de dagen ervoor al voorbereid, mócht het open kunnen.” Dat sportscholen dicht moesten is voor velen misschien een van de grootste klappen geweest, denkt de werkneemster van Knetemann. ,,Sporten is een uitlaatklep. Klanten hebben ons gebeld tijdens de lockdown met de vraag of we ze konden helpen, of er echt geen mogelijkheid was om tóch te sporten. Het is heel fijn dat dit nu wel weer kan. Het klantencontact, dat heb ik echt het meest gemist. Iedereen hier. Dus ja, er gaan hier alleen maar blije eieren rondlopen!”

Dat is ook merkbaar bij de kapsalon van Kees. Net als de sporters bij Knetemann, heeft hij veel te maken met vaste klanten. ,,Ik heb vooral veel zin om hen weer te zien! Maar ook om nieuwe mensen te ontmoeten. Er komen veel jongeren naar de Fahrenheitstraat. Het samenzijn met mensen, daar verheug ik me op. Ik hou van entertainen, van praten, van het toneelspel.” Het liefst ziet Kees dat álles open gegooid wordt: ,,Ik hoop voor de horeca dat ze binnenkort ook weer lekker open mogen. Dat mensen zich weer mogen opdoffen om naar het theater of een voorstelling te gaan - want met je paardenstaart voor de computer zitten de hele tijd is ook niks. Een leuk jasje kopen, en leuke feestjes pakken. Elkaar zien, dat is uiteindelijk toch waar het om draait.”

