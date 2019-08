Kappersvete ontaardt in knokpartij: drie jaar cel geëist

De vechtpartij bij de barbershop op de Rijswijkse Lindelaan trok in mei van dit jaar veel bekijks. Het is dezelfde zaak die in de nacht van donderdag op vrijdag is beschoten. De rechter zegt er kennis van genomen te hebben. De verdachte die terechtstaat voor de vechtpartij, zegt desgevraagd dat hij niets te maken heeft met de schietpartij.



Wel was hij betrokken bij een eerder incident, in mei van dit jaar. En daarom stond hij gisteren terecht. Deepaksain M. besloot om acht kappersstoelen uit de Rijswijkse zaak te halen. M. is zelf eigenaar van een kapperszaak in Den Haag en verkocht de stoelen aan de nieuwe barbershop aan de Lindelaan. Over de betaling ontstond vervolgens onenigheid.

Quote De daders waren niet bij zinnen en stonden op alles en iedereen in te hakken. Slachtoffer

Facebookoorlog

Er ontstond een ‘Facebookoorlog’ tussen beide ondernemers. Over en weer vlogen de beschuldigingen. M. zei in een video op Facebook dat er betaald moet worden, anders komt hij met ‘twintig opgefokte mannen’ zijn spullen terughalen. ,,U zegt in dat filmpje: ‘kijk wat er gebeurt met mensen die anderen oplichten., die krijgen een bullit’. En dan wijst u tussen uw ogen”, vertelde de officier van justitie.

Twee dagen na het filmpje op Facebook ging de 45-jarige M. met een aantal mannen de zaak in Rijswijk binnen. Het was zaterdag, doorgaans een drukke dag voor kappers. Bij een klant werd de stoel bijna letterlijk onder zijn kont vandaan getrokken. ,,U bent aan het delegeren. U bepaalt wat daar gebeurt. U bent de ‘leader of the wolfpack’”, zei de officier van justitie daar gisteren over. ,,In de zaak was ook de zoon van de eigenaar, 16 jaar oud. Een stagiair was zo bang dat hij zichzelf op het toilet opsloot en de politie belde.”

Twee andere mannen die de zaak binnenkwamen moesten het ontgelden. Op camerabeelden is te zien dat een van hen al snel omsingeld werd door zes mannen, terwijl hij juist de boel leek te willen sussen. De tweede man wilde zijn vriend ontzetten en haalde uit naar M.. Vervolgens kreeg híj de groep achter zich aan.

Bloed

M. had inmiddels een hoofdsteun van een van stoelen gepakt en haalde daarmee acht keer uit naar de man. Deze viel op de grond en werd vervolgens letterlijk de zaak uit geslagen. ,,Die hoofdsteun is een spons. Ik wilde hem afschrikken”, zei M. daar zelf over. Maar aan de steun zat ook een ijzeren rand, zo benadrukte de rechter.

M. zelf werd door de politie opgepakt. Van een aantal anderen, die wel op camerabeelden staan, wist de politie niet wie ze zijn. Terugkijkend op het voorval, was M. ook van mening dat hij niet handig te werk ging. ,,Ik had er niet naartoe moeten gaan, ik ben schuldig. Ik was mezelf niet meer. Het ging allemaal niet meer zoals het plan was.”

PTSS

Met de twee mannen die de zaak inkwamen, gaat het drie maanden later nog altijd niet goed. Bij een van de twee is een posttraumatisch stressstoornis weer op gaan spelen. ,,Het ging goed, maar sinds dit voorval heb ik angstaanvallen en nachtmerries. Ik schaamde mij dat ik mij niet kon verdedigen.”

Het andere slachtoffer, dat de volle laag kreeg met de hoofdsteun, kon het niet opbrengen om naar de zitting te komen. Dat kwam vooral door het schietincident van vrijdagochtend, waardoor de herinneringen weer terugkwamen. Uit de slachtofferverklaring die wordt voorgelezen, blijkt dat de man zo veel last heeft van hoofdpijn en angstaanvallen dat hij zelfs hulp in de huishouding heeft. ,,De daders waren niet bij zinnen en stonden op alles en iedereen in te hakken. Het is een wonder dat ik er nog ben en geen hersenbeschadiging heb opgelopen.” Beide slachtoffers zijn inmiddels uit Rijswijk verhuisd.

De officier van justitie eiste een celstraf van drie jaar voor openlijke geweldpleging en poging tot toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

