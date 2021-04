‘Kappuh met die Tour-etappuh’, zegt de stadspartij

Column Nieuwste, nare virusvari­ant: P1. Da’s geen parkeer­plek waar we naartoe willen

6:15 Luisteren is een essentieel onderdeel van ons menszijn. Als je praat kun je het alleen maar hebben over de dingen die je al weet; als je luistert hoor je misschien nog eens iets nieuws. Er is ook een reden dat wij twee oren hebben en maar een mond – daar is over nagedacht. Dus luister naar de boswachter, als die zegt dat je op het pad moet blijven liggen. Massa’s fotografen liggen in het Haagse Bos terwijl ik dit schrijf, om pasgeboren vosjes te portretteren.