Kapsalon is geen snack, dat is een vermomde hartaanval

Henk heeft nog nooit een kapsalon van binnen gezien, althans dat straalt zijn kapsel uit: vlassig lang haar. Ook dat heeft hij niet van een vreemde. Zijn moeder had enorm lang haar. Ze had zúlk lang haar dat een kapper in een baan rond de aarde moest worden geschoten als ze het wilde laten bijpunten.



De kapsalon waarover wij het hier hebben is echter een snackfenomeen. Er is een stammenstrijd uitgebroken rond ‘de Kapsalon’, volgens sommigen de beste vette hap die ooit is uitgevonden. Volgens veel hartspecialisten niet. Zo’n kapsalon is een moordwapen voor de kransslag­ader. Ik zeg niet dat de rest van het assortiment gezond voor je is, maar overdrijven is ook in de snackwereld een vak. De Kapsalon: een berg slappe patat die wegzinkt onder een hoogpolig tapijt van shoarmavlees, knoflooksaus, sambal, kaas en van die altijd te vette koolsalade. Dat is geen snack, dat is een vermomde hartaanval.



De Kapsalon komt van origine uit Rotterdam. Delfshaven. Daar had de eigenaar van een snackbar op een dag een tekort aan plastic bakkies en heeft alles bij mekaar gepleurd. Geheel naar Rotterdams gebruik heeft hij de patat gebombardeerd met shoarma, knofsaus, sambal en kaas. Iedereen weet dat de Kapsalon uit Rotterdam komt, maar nu claimt 020 dat zij ‘m hebben uitgevonden. Een ‘Amsterdam Specialty: de Real Kapsalon’. Gezeik alom. Gelukkig doen wij niet mee. Henk Patat houdt zich bij zijn leest. Wij hebben een broodje bal met mayo en dát is typisch Haags. Een broodje spek met chilisaus vind je ook nergens in de wereld, behalve in de hofstad. En vergeet niet de bereklauw met pinda. Andere broodjes, zoals warm vlees met curry, komen wel elders voor, maar wij geven er een andere naam aan. ‘Broodje schotwond’, ‘broodje benen wijd’, ‘broodje onbewaakte spoorwegovergang’.



Wij hebben onze eigen snacks. Een geruststellend idee.



