Kapteijns voorgedragen als wethouder om opgestapte Van Alphen op te volgen

Kapteijns was fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad. Vorige week droeg hij dat voorzitterschap over aan Mariëlle Vavier, die kort daarvoor tot lijsttrekker was gekozen door de leden. In een verklaring laat Kapteijns weten: ‘Ik ben vereerd dat mijn fractie het vertrouwen in mij uitspreekt. Ik heb ontzettend veel zin om dit laatste half jaar voor de verkiezingen me vol in te zetten voor al die mensen in de stad die een steuntje in de rug van de gemeente zo hard nodig hebben.’