Karakteristiek Hollands huis met een vleugje Finland aan de Emmastraat

Het gezin van vier betrok het huis in de Emmastraat in 2018, nadat het was overgekomen uit de Finse hoofdstad Helsinki. ,,Mijn vader is Nederlander. Ik wilde mijn connectie met dit land versterken en wilde dat mijn twee kinderen de taal zouden leren. Mijn zus woont hier ook, zelfs bij ons om de hoek. Dat is heel gezellig.”



Sini en haar Finse man zochten een ruime woning met een centrale ligging. Het feit dat die dicht bij familie bleek te liggen, was een mooie bonus. ,,Het huis was net helemaal gerenoveerd, dat vonden we erg fijn”, zegt Sini. ,,Het is een licht en karaktervol huis. Het is ruim honderd jaar oud, dat kennen we niet echt uit Finland. Ik ben opgegroeid in Lapland, waar vooral naoorlogse bouw is. Ook Helsinki is een vrij moderne stad. Dit huis had voor ons dan ook een echte wowfactor, mede dankzij de hoge plafonds en grote ramen.”