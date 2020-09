Karakteristieke tuinderswoning in modern jasje

Het huis aan de Middel Broekweg is bepaald geen mager alternatief gebleken. Toch trekt Wateringen, waar veel familie en vrienden wonen. ,,We hebben het huis in Honselersdijk begin 2017 gekocht, we huurden toen iets in Den Haag”, vertelt Kelly. ,,Ik was net in verwachting van ons eerste kind en wilde graag terug naar het Westland, waar ik ben opgegroeid.”