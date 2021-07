Karel speelde overal met zijn clownesk muziektheater: ‘Mensen zijn hem vergeten, daar kan ik niet goed tegen’

Onderweg naar zijn huis in Scheveningen, daar waar hij al het grootste deel van zijn leven woont, stuurt Karel de Rooij een appje. Of het een half uur later mag worden: ‘Ik zit op school, bij de diploma-uitreiking van mijn kleindochter’. Dus volgt aan het begin van een geanimeerd gesprek - in zijn royale werkkamer met uitzicht op een groene oase die hij zijn achtertuin mag noemen - als vanzelf de vraag of hij als gewezen globetrotter toch ook een echte familieman is.



De Rooij heeft geen bedenktijd nodig: ,,Dat mag je wel stellen, ja. Mijn oudste kleinkind woont hier nu zelfs op kamers. Hij studeert muziekproductie. Heeft daarmee dus een passie gevonden die ook aan mijn wereld raakt. Dat vind ik mooi, want daarmee borduurt hij op zijn manier voort op een lange traditie.’’ Tikt aan de werktafel op een stapel vergeelde krantenknipsels : ,,Mijn overgrootouders waren al artiesten en muzikanten. En mijn vader, Nic de Rooij, was een van de grootste jazzpianisten van Nederland.’’