Karel vindt op zolder oude foto’s van paraderende Josephine Baker op Scheveningen: nu in expositie

Tentoon­stel­ling over toeslagen­ou­ders opent recht voor de deur van Ministerie van Financiën

Acht grote portretfoto’s van gedupeerde ouders die slachtoffer zijn van de Toeslagenaffaire staan centraal in een tentoonstelling die vandaag opent. Saillant detail: de expositie is te vinden op het Korte Voorhout in Den Haag, recht voor het ministerie van Financiën.

1 juni