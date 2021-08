Karin heeft ‘groenste dakterras van Den Haag’: ‘Ik hou van schilderen met planten’

Zelf noemt Balm het dakterras ‘een oase van de rust middenin de stad’. Je zou de eretitel, die Karin onlangs toebedeeld kreeg, een kroon op achttien jaar hard werken kunnen noemen. ,,Toen we hier kwamen wonen, was dit dakterras van ongeveer 6 bij 8 meter helemaal kaal. Er was niks. We hebben het door de jaren heen zo gemaakt zoals het nu is. Veel materiaal dat je ziet, hebben we gevonden, geruild of gekregen. Daar hou ik wel van. Het is eigenlijk heel organisch ontstaan, het is min of meer een persoonlijk proces waarin je meebeweegt.”