Karin woont op de 21ste van de Pharosflat: ‘Net een schilderij’

Brandweer heeft handen vol aan branden: blokhut gaat in vlammen op, gewonde bij woning­brand

11:06 De brandweer moest gisteravond en vannacht voor meerdere branden uitrukken. Zo ging een blokhut op het terrein van jeu-de-boulesvereniging Grand Cur 82 aan het Fluitpolderplein in Leidschendam in vlammen op, raakte een persoon gewond bij een brand in een woning aan de Loosduinsekade in Den Haag en werd er onder meer een brommer in brand gestoken op het grasveld gelegen aan het Jacob van Campenplein in Den Haag.