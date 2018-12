Karsten Klein gaat van Den Haag naar ‘Europa’

Een benoeming bij het Europees Parlement zal zo goed als zeker betekenen dat Klein dan stopt als fractievoorzitter in Den Haag, de stad die hij ook acht jaar als wethouder heeft gediend. Het is praktisch onmogelijk om die twee politieke functies te combineren, zo heeft Klein al eerder laten weten.

Omdat besluitvorming vanuit de Europese Unie ook deels bepalend is voor beleid in Nederland wordt er vanuit Den Haag verheugd gereageerd op de vermoedelijke overstap van Klein.



Wytzke de Pater, voorzitter van het plaatselijke CDA is daar duidelijk over: ,,Het Haagse CDA-bestuur heeft zich sterk ingezet om Haagse kandidaten op de lijst te krijgen. Daar zijn we goed in geslaagd.’’