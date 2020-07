Karsten Klein heeft een nieuwe baan: ‘Wonen is een belangrijk thema’

Enorme groei van taxichauf­feurs in grote steden, maar merendeel gaat stoppen vanwege corona

13:02 Het aantal taxichauffeurs is in de afgelopen vijf jaar bijna verdubbeld. Vooral in de grote steden als Den Haag, Rotterdam en Amsterdam zijn er veel bijgekomen. Bijna 80 procent daarvan is zzp’er, blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van de Kamer van Koophandel. De verwachting is dat 70 procent van de chauffeurs er volgend jaar mee stopt vanwege corona.