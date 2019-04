Kasgraaier Jan vergokte 9 ton van zijn buren in casino: ‘Het wordt je makkelijk gemaakt geld te ontnemen’

Sinds de verduistering deze maand aan het licht kwam, zit Jan Muiser aan de grond. Hij rijdt doelloos rondjes, slaapt bij familie. Hij is bankroet en heeft geen geld voor zijn onverzadigbare obsessie: het casino. Onrust heerst overal in zijn hoofd. ,,Ik heb geen slaapruimte. Ik heb niks'', zegt Muiser. ,,Zoals het nu gaat, denk ik: 'Ik ga stoppen. Ik zou wel dood willen gaan'.‘’



Het bestuur van de VvE Ocarinalaan III meldde vorige week bij de politie dat de kas is leeggeplunderd. Bewoners van de 72 appartementen kregen vrijdagavond het slechte nieuws dat de VvE-pot nagenoeg leeg is. Het geld, vele tonnen, zou volgens de eerste berichten jarenlang door oud-voorzitter Muiser zijn vergokt in het Holland Casino in Scheveningen.



Jan Muiser trekt het boetekleed aan. Hij noemt het 'een eerlijke opbiechting' en vertelt over zijn gekmakende gokverslaving. Waardoor tonnen voor het groot onderhoud van de flat in rook opgingen.



Ingezet bij zijn geliefde kaartspelletje, blackjack. ,,Ik was helemaal blind van gokken'', vertelt Muiser. ,,Ik was nog niet binnen in het casino of ik zat al aan die tafel. Dat het geld mogelijk op een buitenlandse rekening staat is niet waar. Ik heb mijn hele leven gegokt. Dat is erg zat. Ik vind het vreselijk wat ik mijn vrouw en hondje heb aangedaan.''