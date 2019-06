Kassa van gemeente Den Haag rinkelt dankzij inzet scanauto’s

Veruit de meeste boetes worden uitgeschreven in het stadscentrum, afgelopen jaar 42.600. Daarmee werd 2,7 miljoen euro binnengehaald. In 2017 was dat 3,1 miljoen euro. Op de tweede plaats van het lijstje staat Scheveningen, waar afgelopen jaar via 26.800 bekeuringen een slordige 1,75 miljoen euro binnenkwam. Ook in Transvaal/ Groothandelsmarkt, Centrum Zuid, Laakkwartier/Spoorwijk, Geuzen/Statenkwartier en Bezuidenhout worden bedragen van meer dan een miljoen euro genoteerd. In Bohemen en Meer en Bos werden vorig jaar 14 boetes uitgedeeld, goed voor een totaalbedrag van 890 euro.