Kassa voor jonge kunstenaars: 8000 euro voor winnaars Piket Kunstprijzen

Video Vergeten doek van vorstelijk paar lag jarenlang opgerold in bedrijfs­kel­der

17 november Bij een grote veiling met Indonesische kunstwerken gaat morgen in het Venduehuis in Den Haag een bijzonder schilderij van koningin Juliana en prins Bernhard onder de hamer. De taxatiewaarde ligt op slechts 2000 tot 3000 euro. ,,Het is het verhaal erachter dat dit schilderij zo uniek maakt", zegt veilingmeester Chris Vellinga.