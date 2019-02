Kastanjebomen aan Noordwal moeten tóch worden gekapt

In november kregen omwonden nog een brief waarin stond dat in een gedeelte van de kade ankers in de grond zouden worden geplaatst. De ingreep zou de levensduur van de kademuur met zo’n vijf jaar moeten verlengen, bovendien konden de kastanjebomen langs de kade op deze manier voorlopig behouden blijven. Uit metingen blijkt nu echter dat de kade er dusdanig slecht aan toe is dat die ankers afdoende werken.



‘Omdat duidelijk is geworden dat die noodmaatregelen de levensduur niet wezenlijk meer kunnen verlengen, wordt op korte termijn gestart met de voorbereiding van de definitieve vervanging van de kademuur’, schrijft wethouder Richard de Mos in een brief aan de commissie. ‘Daarbij is behoud van de kastanjebomen helaas niet mogelijk.’